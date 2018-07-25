Тулякам расскажут об изменениях в выплате ОСАГО инвалидам

Тематическая горячая линия будет работать в региональном управлении соцзащиты.

В четверг, 26 июля, с 10 до 13 часов в Управлении социальной защиты населения Тульской области будет работать информационно-консультативная телефонная служба.

Все желающие смогут получить консультацию об изменениях в правилах выплаты компенсаций ОСАГО инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями.

На вопросы будет отвечать начальник отдела социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов Анна Алексеевна Фролова. Звоните по телефону: 42-19-63.