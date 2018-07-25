Жительница Киреевска осуждена за продажу пива подросткам
Суд приговорил продавщицу к пяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка.
В Киреевске мировой суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы Надежды Р. Она признана виновной в неоднократной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Десятого июля прошлого года продавщицу уже привлекали к административной ответственности за продажу пива подростку. Однако два месяца назад женщина повторно продала молодому человеку 2001 года рождения бутылку пива.
Приговором суда ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 5 месяцев с удержанием 10 % всех видов заработка в доход государства.
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