Роспотребнадзор нашёл в тульских магазинах полторы тонны просроченных овощей

В отношении должностных и юридических лиц были возбуждены административные дела.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области проверено 88 объектов, реализующих овощи и фрукты. Было отобрано и исследовано 124 образца плодоовощной продукции отечественного и импортного производства.

По результатам проверок забраковано и снято с реализации 183 партии овощной продукции и фруктов объемом 1688 кг. Основные причины браковки: нарушение сроков годности, условий хранения, требований к маркировке пищевой продукции, отсутствие товарно-сопроводительных документов на продукцию. Возбуждено 72 административных дела, юридические и должностные лица привлечены к ответственности.

При выборе плодоовощной продукции специалисты рекомендуют обращать внимание на внешний вид товара, отсутствие видимых признаков порчи и маркировку производителя с данными о месте его нахождения, условиях хранения и сроках реализации.