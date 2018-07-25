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Роспотребнадзор нашёл в тульских магазинах полторы тонны просроченных овощей

Роспотребнадзор нашёл в тульских магазинах полторы тонны просроченных овощей

В отношении должностных и юридических лиц были возбуждены административные дела.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области проверено 88 объектов, реализующих овощи и фрукты. Было отобрано и исследовано 124 образца плодоовощной продукции отечественного и импортного производства.

По результатам проверок забраковано и снято с реализации 183 партии овощной продукции и фруктов объемом 1688 кг. Основные причины браковки: нарушение сроков годности, условий хранения, требований к маркировке пищевой продукции, отсутствие товарно-сопроводительных документов на продукцию. Возбуждено 72 административных дела, юридические и должностные лица привлечены к ответственности.

При выборе плодоовощной продукции специалисты рекомендуют обращать внимание на внешний вид товара, отсутствие видимых признаков порчи и маркировку производителя с данными о месте его нахождения, условиях хранения и сроках реализации.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:45 +1
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