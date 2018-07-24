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Тульский боксер успешно дебютировал на профессиональном ринге
Фото из Instagram Даниэля Лутая.

Тульский боксер успешно дебютировал на профессиональном ринге

Серия боев прошла в Международный день бокса в Серпухове.

Тульский боксер Даниэль Лутай одержал победу в своем первом поединке на профессиональном ринге. Об этом сообщает Федерация бокса Тульской области.

Серия боев прошла в Международный день бокса под открытым небом на центральной площади подмосковного города Серпухова.

В тяжелом весе Даниэль Лутай уже в первом раунде ударом по корпусу нокаутировал представителя Узбекистана Собиджона Кушвокова.

 

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:08 +3
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