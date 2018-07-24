Фото из Instagram Даниэля Лутая.
Тульский боксер успешно дебютировал на профессиональном ринге
Серия боев прошла в Международный день бокса в Серпухове.
Тульский боксер Даниэль Лутай одержал победу в своем первом поединке на профессиональном ринге. Об этом сообщает Федерация бокса Тульской области.
Серия боев прошла в Международный день бокса под открытым небом на центральной площади подмосковного города Серпухова.
В тяжелом весе Даниэль Лутай уже в первом раунде ударом по корпусу нокаутировал представителя Узбекистана Собиджона Кушвокова.
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