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В Донском более 1500 домов остались без воды
Фото mayu-pravo.com.

В Донском более 1500 домов остались без воды

Причиной отключения стал порыв трубы.

24 июля в 12.45 в Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС обратились жители мкр. Северо-Задонск в Донском. Они сообщили, что в части домов в микрорайоне нет холодной воды.

Всего без водоснабжения осталось более 1550 домов различной этажности.

Сейчас на месте работают аварийно-восстановительные бригады. Для уточнения обстановки и координации действий восстановительных работ в район происшествия убыла оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области».

Как рассказал Myslo глава администрации МО город Донской Руслан Бутов, причиной отключения водоснабжения стал порыв трубы диаметром 100 мм в переулке Чехова. Коммунальную аварию обещают устранить в течение часа.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:02 +1
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