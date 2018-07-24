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В Тульской области накрыли подпольные цеха по производству оружия: видео
Фото и видео пресс-службы УФСБ России по Тульской области.

В Тульской области накрыли подпольные цеха по производству оружия: видео

Сотрудники ФСБ задержали двоих участников преступной группы.

Преступную группу накрыли сотрудники ФСБ. Выяснилось, что жители Тульской области создали преступную группу по производству и сбыту боевого огнестрельного оружия и боеприпасов. Продукцию злоумышленники продавали по всей России.

В результате спецоперации ФСБ были задержаны двое участников преступной группы, выявлены трое покупателей, незаконно приобретавших огнестрельное оружие, а также три поставщика комплектующих. Ликвидированы две мастерские по производству средств поражения.

При проведении обысков по адресам проживания задержанных и их связей из числа жителей Тульской области из незаконного оборота изъято:

  • 22 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства;
  • свыше 150 боеприпасов различного калибра;
  • 1 ручная осколочная граната;
  • значительное число основных частей;
  • технологическое оборудование для незаконного изготовления огнестрельного оружия и боеприпасов.

Узловский суд вынес обвинительный приговор двум жителям Тульской области по статьям «Незаконные сбыт и производство оружия по предварительному сговору группы лиц».

По приговору суда один из задержанных участников преступной группы проведет в колонии общего режима 4 года 6 месяцев, а также заплатит штраф — 220 000 рублей, второй участник ОПГ проведет в колонии общего режима 3 года 6 месяцев и заплатит штраф — 230 000 рублей.

24 июля обвинительный приговор в отношении осужденных вступил в законную силу.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:20 +1
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Тульская область

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