В Тульской области накрыли подпольные цеха по производству оружия: видео

Фото и видео пресс-службы УФСБ России по Тульской области.

Преступную группу накрыли сотрудники ФСБ. Выяснилось, что жители Тульской области создали преступную группу по производству и сбыту боевого огнестрельного оружия и боеприпасов. Продукцию злоумышленники продавали по всей России.

В результате спецоперации ФСБ были задержаны двое участников преступной группы, выявлены трое покупателей, незаконно приобретавших огнестрельное оружие, а также три поставщика комплектующих. Ликвидированы две мастерские по производству средств поражения.

При проведении обысков по адресам проживания задержанных и их связей из числа жителей Тульской области из незаконного оборота изъято:

22 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства;

свыше 150 боеприпасов различного калибра;

1 ручная осколочная граната;

значительное число основных частей;

технологическое оборудование для незаконного изготовления огнестрельного оружия и боеприпасов.

Узловский суд вынес обвинительный приговор двум жителям Тульской области по статьям «Незаконные сбыт и производство оружия по предварительному сговору группы лиц».

По приговору суда один из задержанных участников преступной группы проведет в колонии общего режима 4 года 6 месяцев, а также заплатит штраф — 220 000 рублей, второй участник ОПГ проведет в колонии общего режима 3 года 6 месяцев и заплатит штраф — 230 000 рублей.

24 июля обвинительный приговор в отношении осужденных вступил в законную силу.