«Театральный дворик» посетили более 130 тысяч туляков

Фото из архива MySlo

«Театральный дворик» прошёл в Туле уже в десятый раз. Несмотря на то, что в этом году фестиваль продлился всего три дня – с 20 по 22 июля, его посетили более 130 тысяч жителей и гостей города.

В оружейную столицу приехали 580 артистов – 67 коллективов из десяти городов России и пяти стран мира. За три дня на 28 площадках «Театрального дворика» прошло 158 представлений.

Во время фестиваля прошли мастер-классы по игре на шумовых инструментах, в которых приняли участие порядка тысячи человек, а уроки по изготовлению карнавальных костюмов посетили порядка пятисот туляков.

В рамках акции «#Мечтысбываются» в тульское небо было выпущено более тысячи воздушных шаров с пожеланиями и мечтами гостей и зрителей. Каждый день завершался огненными шоу, каскадом фейерверков и праздничным салютом на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста.

Ещё раз окунуться в атмосферу грандиозного театрального праздника и увидеть самые яркие моменты фестиваля вы можете в нашем сюжете.