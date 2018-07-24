Что пишут о Туле гости оружейной столицы?

Текст Лизы Дубоносовой. Фото блогера Александра Семишко и из архива Myslo.

Блогер Александр Семишко не раз наведывался в самые отдаленные уголки земного шара: на его счету около 25 стран и более 70 городов.

В июле молодой человек пожаловал с визитом в наш оружейный город.

«Добро пожаловать в Тулу!» — первым сказал блогеру на ж/д вокзале бронепоезд «Туляк», героически защищавший наш город от немецких захватчиков в годы ВОВ. Это была первая тульская достопримечательность, встретившая Александра после комфортного двухчасового путешествия на экспрессе Москва-Тула.

Затем блогер отправился на прогулку по городу, который удивил его размером главных проспектов: «Зачем здесь такие широкие проспекты я не очень понимаю, но предположу, что для прохода военной техники».

Во время променада по вечерней набережной реки Упы от зоркого взгляда путешественника не ускользнул «шлем» Тульского государственного музея оружия, который было решено посетить на следующий день.

«Музей очень круто сделан, он современный, интересный, интерактивный, тут найдётся занятие, как для взрослых, так и для детей (здесь даже игровые отделения есть). Музей очень большой, и чтобы изучить всё, нужно потратить много времени. Мы были тут часа 2,5, но пробежались очень быстро и почти ничего не успели изучить. Если вы любите оружие и всё, что с ним связано, то обязательно приходите сюда, а если нет, то тоже приходите и посмотрите, какие крутые музеи могут делать в провинции!» — рассказывает в блоге Александр.

Действительно, есть чему удивиться: в музее представлены подлинные экспонаты в формате 3D, мини-кинотеатры, развивающие игры, уникальная коллекция оружия с XVI века и до современности, позволяющая проследить историю развития оружейного дела.

Следующей локацией блогера стали площадь Ленина и Тульский кремль. «Площадь Ленина поразила скорее своей банальностью, ведь памятник Ленину — „must have“ каждого города. Приятное впечатление произвели постройки Успенского кафедрального собора и открывающийся с площади вид на Тульский кремль».

По мнению Александра, кремлевский архитектурный ансамбль и красочные торговые ряды органично вписываются в пространство кремля, одного из старейших сооружений города, датируемого XVI веком.

Но кое-что нарушает эту многовековую гармонию. «Что не понравилось на территории кремля? Заборы, нелепые пристройки у ресторана, мусорные баки и непонятные статуи каких-то героев комиксов (детям, конечно, нравится, но к чему они тут?). Ещё мне не понравилось, что здесь поставили сцену с экранами, видимо, тут показывают матчи чемпионата мира по футболу».

В двух минутах от центра гость столкнулся со знакомой тульскому обывателю проблемой контраста городских пейзажей и ветхих лачуг в самом центре города. «Приятно, что в городе много старых зданий, за ними стараются следить, получается не всегда, но есть надежда, что когда-нибудь руки доберутся и до ремонта на окраинах». Так просто в этом заключается весь наш тульский местный колорит!

Тульские заведения были оценены Александром по достоинству на «5+". Как за качество предлагаемых блюд и напитков, так и за оформление интерьера он выделил кофейню Mr. Cup, пельменную «Лепим и варим», гастрономические пабы «Понеслось» и «3 сестры», гриль-бар «Другое дело».

«Я был поражён и очень рад, что в городах типа Тулы развивается культура общественного питания, в этом плане город идёт в ногу со временем! Настоящие молодцы!».

Живописные виды Ясной Поляны Александр Семишко оставил читателям «на закуску».

«Так бы и обнял эти берёзки, но времени было совсем мало, нужно было ещё успеть на поезд», — пишет блогер, завершая свое «Путешествие выходного дня».