25 июля часть домов в Туле останется без воды

Фото yugtimes.com.

25 июля сотрудники АО «Тулагорводоканал» будут вести профилактические работы. В связи с этим с 9.00 подача холодной воды будет ограничена в пос. Ленинский по адресам:

ул. Механизаторов, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 26;

ул. Микрорайон, 1, 2, 3, 4, 6;

Частный сектор:

ул. Механизаторов;

ул. Заовражная;

ул. Весенняя;

ул. Солнечная;

ул. Куйбышева;

ул. Лермонтова;

ул. Чкалова;

ул. За мир;

ул. Жуковского;

ул. Гоголевская;

ул. Краснодонцев;

ул. Северная;

ул. Слободская;

ул. Молодёжная;

ул. Тульская;

ул. Дорожная;

ул. Новослободская;

ул. Тургеневская;

ул. Полевая;

пер. Полевой;

площадь Мира;

ул. Луговая;

ул. Центральная.

С 10.00 без холодной воды останутся дома по адресам:

ул. Гумилевской, 1, 2,8, 10, 12, 14, 16, 18;

ул. Столетова, 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18;

, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18; ул. 5-я Криволученская, 3, 5;

ул. Н. Островского, 1-а, 61, 74, 76, 78;

ул. Набережная, 3;

Частный сектор:

ул. 1, 2, 3, 4, 5-я Криволученская;

1, 2, 3-й Криволученский проезды;

ул. Н. Островского;

ул. Горсовета.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.