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25 июля часть домов в Туле останется без воды
Фото yugtimes.com.

25 июля часть домов в Туле останется без воды

Отключения связаны с профилактическими работами.

25 июля сотрудники АО «Тулагорводоканал» будут вести профилактические работы. В связи с этим с 9.00 подача холодной воды будет ограничена в пос. Ленинский по адресам:

  • ул. Механизаторов, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 26;
  • ул. Микрорайон, 1, 2, 3, 4, 6;

Частный сектор:

  • ул. Механизаторов;
  • ул. Заовражная;
  • ул. Весенняя;
  • ул. Солнечная;
  • ул. Куйбышева;
  • ул. Лермонтова;
  • ул. Чкалова;
  • ул. За мир;
  • ул. Жуковского;
  • ул. Гоголевская;
  • ул. Краснодонцев;
  • ул. Северная;
  • ул. Слободская;
  • ул. Молодёжная;
  • ул. Тульская;
  • ул. Дорожная;
  • ул. Новослободская;
  • ул. Тургеневская;
  • ул. Полевая;
  • пер. Полевой;
  • площадь Мира;
  • ул. Луговая;
  • ул. Центральная.

С 10.00 без холодной воды останутся дома по адресам:

  • ул. Гумилевской, 1, 2,8, 10, 12, 14, 16, 18;
  • ул. Столетова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18;
  • ул. 5-я Криволученская, 3, 5;
  • ул. Н. Островского, 1-а, 61, 74, 76, 78;
  • ул. Набережная, 3;

Частный сектор:

  • ул. 1, 2, 3, 4, 5-я Криволученская;
  • 1, 2, 3-й Криволученский проезды;
  • ул. Н. Островского;
  • ул. Горсовета.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:55 0
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