Фото yugtimes.com.
25 июля часть домов в Туле останется без воды
Отключения связаны с профилактическими работами.
25 июля сотрудники АО «Тулагорводоканал» будут вести профилактические работы. В связи с этим с 9.00 подача холодной воды будет ограничена в пос. Ленинский по адресам:
- ул. Механизаторов, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 26;
- ул. Микрорайон, 1, 2, 3, 4, 6;
Частный сектор:
- ул. Механизаторов;
- ул. Заовражная;
- ул. Весенняя;
- ул. Солнечная;
- ул. Куйбышева;
- ул. Лермонтова;
- ул. Чкалова;
- ул. За мир;
- ул. Жуковского;
- ул. Гоголевская;
- ул. Краснодонцев;
- ул. Северная;
- ул. Слободская;
- ул. Молодёжная;
- ул. Тульская;
- ул. Дорожная;
- ул. Новослободская;
- ул. Тургеневская;
- ул. Полевая;
- пер. Полевой;
- площадь Мира;
- ул. Луговая;
- ул. Центральная.
С 10.00 без холодной воды останутся дома по адресам:
- ул. Гумилевской, 1, 2,8, 10, 12, 14, 16, 18;
-
ул. Столетова,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18;
- ул. 5-я Криволученская, 3, 5;
- ул. Н. Островского, 1-а, 61, 74, 76, 78;
- ул. Набережная, 3;
Частный сектор:
- ул. 1, 2, 3, 4, 5-я Криволученская;
- 1, 2, 3-й Криволученский проезды;
- ул. Н. Островского;
- ул. Горсовета.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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