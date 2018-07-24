Владимир Груздев прокомментировал законопроект об аттестации гидов

Проводить экскурсии в России с 2019 года смогут только аттестованные гиды, новшества не затронут сотрудников музеев и компаний-владельцев достопримечательностей. Стать обладателями документа смогут только граждане РФ. Действовать он будет пять лет и лишь в одном регионе – для работы в нескольких субъектах придется оформить аттестаты в каждом из них. Законопроект, содержащий такие инициативы, Министерство культуры уже внесло на рассмотрение правительства. Подобные нововведения нужны туристической отрасли страны как воздух, уверены эксперты.

Согласно законопроекту, с 1 января 2019 года экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники смогут оказывать свои услуги лишь при наличии аттестата. Он будет выдаваться на пять лет и позволит работать только в том регионе, где был оформлен. Для осуществления деятельности, например, сразу в трех субъектах человеку придется пройти процедуру аттестации в каждом из них. По планам Минкультуры, размер госпошлины за выдачу разрешения составит 1300 рублей. По расчетам министерства, изменения затронут порядка 9000 человек.

Аттестацию смогут проходить только граждане России, следует из проекта. Среди общих требований — диплом в сфере туризма (а также любое среднее специальное или высшее образование с дополнительным образованием по профилю туристической работы) либо опыт работы гидом от 5 лет. К инструкторам-проводникам, которые, например, водят группы в горы или на сплавы по рекам, требования будут строже — тут потребуется опыт работы стажером по сопровождению туристов либо инструктором на протяжении не менее пяти лет.

Аттестацией гидов и экскурсоводов займутся региональные органы госвласти, а проводников — аккредитованные организации. Порядок и критерии этой процедуры определит правительство.

Необходимость изменений Минкультуры объясняет отсутствием контроля за качеством услуг на рынке экскурсий, а также его «захватом» иностранными гидами-переводчиками. В ведомстве уверены, что новшества должны исправить эту ситуацию, повысить безопасность туристов и формировать позитивный имидж России как благоприятной и безопасной для путешествий и отдыха страны.

Экскурсоводы и гиды-переводчики должны быть не только профессионалами в своей отрасли, но и иметь глубокие знания о своем регионе — именно поэтому аттестат разрешает вести эту деятельность только в одном субъекте, объясняют авторы проекта.

Проект направлен на наведение порядка в сфере экскурсионных услуг и фактическому выводу из тени огромного сегмента туристического рынка, отметил председатель правления Ассоциации юристов России, экс-глава Тульской области Владимир Груздев:

— В первую очередь это необходимо для безопасности туристов. На южных курортах на каждого туриста с первого дня обрушивается поток предложений всевозможных экскурсий и туров, немалая часть которых организуется либо нелегально, либо полулегально. Нередко — не имеющими должной подготовки гражданами, — сказал он. — Когда речь идет о горных походах, речных прогулках или экстремальных турах на автомобиле, риски значительно возрастают, поэтому подготовка организаторов подобного отдыха становится принципиальным фактором.

Эксперт также отметил: поскольку контролировать выполнение правил будут региональные власти, должны появиться специальные органы для надзора за деятельностью экскурсоводов, проводников и гидов-переводчиков. Это значит, что у туристов появится инстанция, куда можно будет пожаловаться в случае недовольства.