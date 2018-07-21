фото Дмитрия Дзюбина.
В Туле ликвидированы пять подтоплений на дорогах
Администрация Тулы просит жителей сообщить о местах подтоплений.
В Туле продолжается мониторинг состояния улиц. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на данный момент подтопления ликвидированы по следующим адресам:
- Пос. Южный, ул. Первомайская
- Пр-т Ленина, 127
- Ул. Коминтерна/Лейтейзена
- Ул.Скуратовская, 105
- Пр-т Ленина/ ул. Вознесенского и др.
Работы продолжаются. Администрация Тулы просит жителей сообщить о местах подтоплений.
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