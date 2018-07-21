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В Туле ликвидированы пять подтоплений на дорогах
фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле ликвидированы пять подтоплений на дорогах

Администрация Тулы просит жителей сообщить о местах подтоплений.

В Туле продолжается мониторинг состояния улиц. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на данный момент подтопления ликвидированы по следующим адресам:
  • Пос. Южный, ул. Первомайская 
  • Пр-т Ленина, 127
  • Ул. Коминтерна/Лейтейзена
  • Ул.Скуратовская, 105
  • Пр-т Ленина/ ул. Вознесенского и др.
сегодня, в 21:03 +1
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