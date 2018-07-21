Последствия ливня в доме в Иншинском будет устранять застройщик
Как стало известно Myslo, причина потопа в новостройке в пос. Иншинский – неправильно смонтированная ливневая система.
На понедельник назначена встреча управляющей компании и застройщика, они вместе будут решать пути решения проблемы.
Напомним, сегодня днем дом потоки дождевой воды вывели из строя канализацию многоквартирного дома, из-за этого канализация засорилась и в квартирах на первых этажах случился потоп.
"Что творится в подъезде вы сами сейчас и увидите. Льет из всех щелей!" - добавляет автор видео.
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