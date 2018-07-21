Ливни затопили творческий кластер «Октава» в Туле

18 июля в Туле открыл свою работу форум «Сообщество», организованный Общественной палатой РФ. Тема форума - «Природа и общество: как достичь гармонии». Но природа оказалась сердитой на общество, и накануне открытия форума залила Тулу почти тропическим дождем.

Как обычно в период сильных осадков, в городе оружейников уходит под воду Красноармейский проспект, текут крыши жилых домов. Но вот чтобы залило офисное здание, тем более такого масштаба да накануне приезда гостей со всего ЦФО – впервые. Очевидец заснял потоп вечером 17 июля 2018 года в творческом кластере «Октава»

Всю ночь с 17 на 18 июля 2018 года общественники из региональной палаты перетаскивали реквизит для открытия форума в выставочный центр кремля (известный в народе как «атриум»). Форум открылся вовремя и прошел вполне продуктивно. Никто из гостей не придал значения тому факту, что изменилась площадка открытия. Получилось даже торжественнее – в древнем кремле, под звон колоколов соборной колокольни, восстановленной на средства туляков.

Но оргвыводы все-таки следует сделать. Во-первых, учитывать погодные условия при организации будущих форумов в «Октаве» - сильные дожди у нас точно будут еще. Во-вторых, надо тщательнее подходить к выбору проектировщика, подрядчика и следить за строительными работами – все-таки инвестор вложил в реконструкцию заводского здания около 1 миллиарда рублей. А с ливневкой оказалась беда.