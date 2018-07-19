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Тула готовится примерить «ШОРТЫ» в девятый раз
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тула готовится примерить «ШОРТЫ» в девятый раз

Стартовал первый этап ставшего традиционным фестиваля короткометражных фильмов.

18 июля в представительстве правительства Тульской области в Москве состоялась пресс-конференция, приуроченная к открытию международного кинофестиваля «ШОРТЫ». Напомним, что фестиваль проводится в Туле с 2010 года при поддержке правительства Тульской области, а его основоположником является режиссер и кинопродюсер Михаил Канаев.

Место проведения мероприятия было выбрано не случайно: к 2018 году в кинофестивале приняли участие более 800 человек из 56 регионов нашей страны и даже из зарубежья. Чтобы подчеркнуть масштабность события, первый этап — прием работ — решено было запустить именно в столице. Открыла пресс-конференцию министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила, что интерес к киноискусству возрастает не только в Тульском регионе, но и по всей стране.

Татьяна Рыбкина:

– Тула реализовала несколько принципиально важных проектов и опередила многие регионы России: не всякий может похвастаться, к примеру, современно оборудованными кинозалами в каждом муниципалитете. Также у нас создана кинокомиссия — особый орган, оказывающий всестороннюю поддержку организациям кинематографии в Тульской области. Одной из таких организаций является кинофестиваль «ШОРТЫ». Всего подобных фестивалей в Туле три, но выделить хотелось бы именно этот, потому что он привлекает внимание, привлекает неравнодушных к киноискусству. Вместе мы будем развивать эту отрасль и дальше.

Министр завершила свое выступление, зачитав адрес губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина:

«За несколько лет этот фестиваль стал для молодых режиссеров и актеров отличной возможностью раскрыть талант, набить руку, поделиться своим видением короткометражного кино. Сегодня на этой площадке демонстрируют свое творчество не только туляки, но и жители многих регионов России, а также зарубежные мастера жанра. Уверен, что тульский кинофестиваль и в этом году подарит зрителям много эмоций и ярких впечатлений, а для кого-то, возможно, станет началом пути в мир большого кино».

В пресс-конференции принимали участие не только представители правительства, но и победители кинофестивалей предыдущих лет. Присутствовали также начинающие и уже довольно известные деятели культуры и искусства, например актриса Евгения Осипова, тулячка. Особым гостем стал Петр Черенков, продюсер нашумевшего фильма «Училка». Несколько лет назад он покорял «ШОРТЫ» своей необычной задумкой.

Петр Черенков:

– Мы с группой энтузиастов сделали мультфильм «Некислая любовь», там один лимон влюбляется в другого. Получилась, кстати, достаточно трагическая история. К сожалению, дальше она не прошла, но, теперь уже к счастью, дала дорогу более сильному конкурсанту. На фестивале мы поняли, что участие в таких мероприятиях — хороший задел для актеров, режиссеров, сценаристов и, конечно, серьезное испытание для нас: для наших идей, нашего творчества.

Поделился своими мыслями и победитель предыдущего кинофестиваля. Александр Горобец с неоднозначной картиной «Главный верующий» выиграл главный приз в номинации «Фильм». По его словам, короткометражные фильмы — отличная возможность бросить себе вызов: фильм Александра снимался в его собственной квартире с минимальным бюджетом. Всем участникам режиссер посоветовал как можно больше трудиться и делать свою работу качественно, и тогда все шансы на победу окажутся в их руках.

Организатор фестиваля Михаил Канаев рассказал об этапах соревнования: с 18 июля по 10 октября ведется прием конкурсных работ, голосование за фаворитов проходит с 17 октября по 10 ноября, а итоги подводятся 17 ноября в Тульском кремле. Михаил Канаев также поблагодарил Алексея Дюмина за оказанную «ШОРТАМ» поддержку: предоставление центральной площадки и три особых губернаторских приза для победителей.

Организатор также рассказал о правилах кинофестиваля. В конкурсной программе участвуют пятнадцатиминутные (и не более) картины, работы оценивают сами участники фестиваля на официальном сайте и в соцсетях.

Нововведение последних лет — возможность убрать свой фильм из открытого доступа, чтобы посмотреть его могли только участники «ШОРТОВ». Завершилась пресс-конференция напутственным словом организаторов.

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Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 1
Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 2
Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 3
Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 4
Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 5
Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 6
Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 7
Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 8
Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 9
Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 10
Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 11
Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 12
Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 13
Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 14
Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 15
Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 16
Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 17
Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 18
Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 19
Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 20
Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 21
Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 22
Презентация фестиваля ШОРТЫ, Фото: 23
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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 11:09 +1
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