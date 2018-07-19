новости
новости
Регистрация
На открытии «Театрального дворика» в Туле будет работать бесплатный Wi-Fi

На открытии «Театрального дворика» в Туле будет работать бесплатный Wi-Fi

Гости фестиваля смогут загружать в соцсети неограниченное количество фотографий и мгновенно делиться впечатлениями с друзьями, родными и близкими.

20 июля в Туле стартует «Театральный дворик». Юбилейный X международный фестиваль уличных театров продлится два дня. Торжественная церемония открытия состоится на площади Ленина, где будет организован бесплатный Wi-Fi и видеонаблюдение.

В церемонии открытия фестиваля и параде примет участие более 50 театральных коллективов из России, ближнего и дальнего зарубежья. В этом году программа очень насыщенная и рассчитана на разную аудиторию. Каждый гость фестиваля сможет найти для себя то, что ему интересно и стать не просто зрителем, а настоящим участником культурно-развлекательного действа. По традиции организаторы постарались охватить как можно больше жанров — как театральные спектакли, так и хореографию, цирковое искусство, файер-шоу и музыка различных направлений.

Гости и участники фестиваля могут свободно выйти в сеть в двух ключевых площадках проведения фестиваля: площадь Ленина и Тульский Кремль. Скорость гостевого доступа — от 3 Мбит/c.

Дополнительно для безопасности мероприятия установлена камера видеонаблюдения на площади Ленина. Съемка происходящего позволит обеспечить безопасность и принимать оперативные меры по предотвращению внештатных ситуаций.

сегодня, в 11:39 0
Другие статьи по темам
Событие
Фестиваль Театральный дворик

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ремонт дороги на ул. Ак. Обручева в Туле: подрядчику придется всё переделывать
Ремонт дороги на ул. Ак. Обручева в Туле: подрядчику придется всё переделывать
Тула готовится примерить «ШОРТЫ» в девятый раз
Тула готовится примерить «ШОРТЫ» в девятый раз
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.