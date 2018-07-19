На открытии «Театрального дворика» в Туле будет работать бесплатный Wi-Fi

Гости фестиваля смогут загружать в соцсети неограниченное количество фотографий и мгновенно делиться впечатлениями с друзьями, родными и близкими.

20 июля в Туле стартует «Театральный дворик». Юбилейный X международный фестиваль уличных театров продлится два дня. Торжественная церемония открытия состоится на площади Ленина, где будет организован бесплатный Wi-Fi и видеонаблюдение.

В церемонии открытия фестиваля и параде примет участие более 50 театральных коллективов из России, ближнего и дальнего зарубежья. В этом году программа очень насыщенная и рассчитана на разную аудиторию. Каждый гость фестиваля сможет найти для себя то, что ему интересно и стать не просто зрителем, а настоящим участником культурно-развлекательного действа. По традиции организаторы постарались охватить как можно больше жанров — как театральные спектакли, так и хореографию, цирковое искусство, файер-шоу и музыка различных направлений.

Гости и участники фестиваля могут свободно выйти в сеть в двух ключевых площадках проведения фестиваля: площадь Ленина и Тульский Кремль. Скорость гостевого доступа — от 3 Мбит/c.

Дополнительно для безопасности мероприятия установлена камера видеонаблюдения на площади Ленина. Съемка происходящего позволит обеспечить безопасность и принимать оперативные меры по предотвращению внештатных ситуаций.