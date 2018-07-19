Где в Туле будет ограничено движение 20-22 июля

На время проведения Театрального дворика-2018 на некоторых улицах Тулы будет перекрыто движение.

20 июля будет ограничено движение любых видов транспорта:

на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина по ул. Пушкинской (с 15.00 до 17.00)

на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневской по ул. Каминского (с 8.00 до 23.00).

Запрещена стоянка любых транспортных средств:

с 8.00 до 17.00 по ул. Пушкинской, на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина,

с 16.00 до 23.00 на площади Ленина, включая территории, прилегающие к площади,

с 8.00 до 23.00 по ул. Каминского, на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневской.

22 июля будет ограничено движение и запрещена стоянка на набережной реки Упы со стороны ул. Пролетарской (с 00.00 до 24.00).