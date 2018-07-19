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Где в Туле будет ограничено движение 20-22 июля

Где в Туле будет ограничено движение 20-22 июля

На время проведения Театрального дворика-2018 на некоторых улицах Тулы будет перекрыто движение.

20 июля будет ограничено движение любых видов транспорта:

  • на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина по ул. Пушкинской (с 15.00 до 17.00)
  • на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневской по ул. Каминского (с 8.00 до 23.00).

Запрещена стоянка любых транспортных средств:

  • с 8.00 до 17.00 по ул. Пушкинской, на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина,
  • с 16.00 до 23.00 на площади Ленина, включая территории, прилегающие к площади,
  • с 8.00 до 23.00 по ул. Каминского, на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневской.

22 июля будет ограничено движение и запрещена стоянка на набережной реки Упы со стороны ул. Пролетарской (с 00.00 до 24.00).

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 10:30 +1
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