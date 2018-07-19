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Где 20 июля в Туле не будет воды

Где 20 июля в Туле не будет воды

Публикуем список адресов.

АО «Тулагорводоканал» сообщает, что 20 июля с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды на ул. Революции, 2, в связи с проведением  ремонтно- восстановительных  работ на ул. Революции, 4.

Также 20 июля с 10.00 не будет воды на проспекте Ленина, 112 в связи с проведением ремонтно – восстановительных работ на насосной станции.

По окончании работ по двум адресам возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

 
 
 
сегодня, в 21:28 +1
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