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Туляков приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Я и Толстой»

Туляков приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Я и Толстой»

Победитель получит в подарок электронную книгу.

С 15 июля по 20 августа 2018 года МУК «Тульская библиотечная система» проводит фотоконкурс «Я и Толстой». Конкурс приурочен к 190-летию со дня рождения русского писателя Льва Николаевича Толстого.

Участникам нужно прислать фотографию с изображением событий или предметов, имеющим отношение к имени Льва Толстого.Подробности конкурса в группе ВКонтакте и на сайте.

Авторы трех лучших фотографий, которые будут выбраны открытым
голосованием в социальной сети Вконтакте, получат призы. Победителю достанется электронная книга. 
сегодня, в 21:03 +1
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