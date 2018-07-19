Туляков приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Я и Толстой»

С 15 июля по 20 августа 2018 года МУК «Тульская библиотечная система» проводит фотоконкурс «Я и Толстой». Конкурс приурочен к 190-летию со дня рождения русского писателя Льва Николаевича Толстого.

Участникам нужно прислать фотографию с изображением событий или предметов, имеющим отношение к имени Льва Толстого.Подробности конкурса в группе ВКонтакте и на сайте.

Авторы трех лучших фотографий, которые будут выбраны открытым

голосованием в социальной сети Вконтакте, получат призы. Победителю достанется электронная книга.