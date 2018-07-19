Гибель рабочего на «Тулачермете»: возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по Пролетарскому району Тулы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным следствия, утром 19 июня 41-летний слесарь-ремонтник 4 разряда, участвовал в транспортировке чугуноразливного ковша на территории предприятия. На одном из участков транспортировка проходила под воздушной линией электропередач. В связи с этим потерпевший переместился на указанный ковш и с помощью деревянных досок попытался перебросить линии электропередач во время прохождения указанного автомобиля с грузом под ними, в результате чего произошло соприкосновение потерпевшего с воздушными линиями электропередач, которые не были обесточены. Потерпевший получил электротравму, от которой наступила его смерть на месте происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.