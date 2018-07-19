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272 выпускника ТулГУ награждены красными дипломами: фоторепортаж
Елизавета Дубоносова, фото Дмитрия Дзюбина.

272 выпускника ТулГУ награждены красными дипломами: фоторепортаж

Сегодня в ТулГУ состоялась церемония вручения красных дипломов выпускникам магистратуры, 7 из которых являются стипендиатами Президента РФ и Правительства РФ.

Церемония вручения красных дипломов выпускникам магистратуры Тульского государственного университета началась с торжественных нот гимна РФ. Затем вступительное слово взял ректор ТулГУ Михаил Грязев, поздравив золотой фонд тульского края с таким знаменательным событием. Ректор также напомнил о том, что ТулГУ попал в федеральный список опорных вузов России.

Пожелать магистрам благополучия и упорства на пути к поставленным целям приехал глава Тульской области Алексей Дюмин.

«Вы — будущее страны, ее интеллектуальная элита. Вам предстоит внести свой вклад в развитие нашего края, укрепление его экономики. Многие из вас уже сегодня работают в промышленности и социальной сфере, трудятся в научных коллективах. От вас ждут свежего взгляда, прорывных идей. Вы уже доказали, что у вас есть всё необходимое для достижения успеха: талант, трудолюбие и стремление стать лучшими», — сказал губернатор региона, завершая церемонию вручения дипломов.

А директор «Туламашзавода» Евгений Дронов, выпускник ТулГУ, поздравил магистров в стихах. И он не остался без академической мантии и конфедератки, которую вручили вместе со званием почетного доктора ТулГУ. Евгений Анатольевич разрядил волнительную атмосферу, рассказав присутствующим о своем трехкратном отчислении из вуза.

После чего новоиспеченные выпускники дали клятву в своей будущей профессии следовать принципу «Novus. Cursus. Eventum» («Инновации. Карьера. Успех»). Знаковым моментом стало перекидывание кисточки конфедератки на левую сторону: только выпускники имеют право носить её на этой стороне.

После торжественной части мы задали несколько вопросов нашим тульским магистрам.

Татьяна Логачева, выпускница направления «Производственный менеджмент»:

– Для меня получение диплома с отличием — это маленькое достижение. Сейчас я охвачена эмоциями, начиная от легкой дрожи в коленках и заканчивая надеждами на последующие большие свершения.

Выпускник направления химии Илья Прокопенко дал полезный совет нынешним и будущим школьникам и студентам:

– За время обучения я научился одному — не нужно все учить и запоминать! Надо материал понимать, подходить к делу с осознанием происходящего, только тогда ты сможешь достичь хорошего результата.

А результат действительно впечатляет, ведь на сегодняшний день Илья работает в отделе инновационных технологий в ведущей российской фармкомпании.

Волнительным было пройтись по красной дорожке за красным дипломом выпускнице направления политологии Александре Федорищевой. Девушка писала магистерскую диссертацию на актуальную для современной политики тему: «Технологии сетевой коммуникации в современной российской политике».

– Преподаватели никогда не ограничивали нас в научных поисках. Наоборот, всегда направляли и помогали советом. В целом учеба в магистратуре помогла сформировать необходимые навыки для дальнейшей работы по специальности и построения научной карьеры.

Магистр направления «Технологические машины и оборудование» Никита Самсонов (на фото справа) на достигнутом уровне образования останавливаться не собирается. Для улучшения своих показателей на КБП, где молодой человек трудится на должности инженера-конструктора, Никита готовится к поступлению в аспирантуру:

– Благодаря преподавателям ТулГУ, а именно В. И. Платонову, В. А. Сороткову, С. И. Парину, я выступал на конкурсе с проектом в области противотанковых ракетных комплексов и занял 2-е место.

А мы, присоединяясь ко всем прозвучавшим сегодня поздравлениям, желаем всем выпускникам удачи на их самостоятельном жизненном пути, сложном, но определенно увлекательном и интересном.

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Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 46
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 47
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Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 49
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 50
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 51
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Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 53
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 54
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 55
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 56
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 57
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 58
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 59
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 60
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 61
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 62
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 63
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 64
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 65
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 66
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 67
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 68
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 69
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Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 86
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 87
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Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 127
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Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 129
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 130
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 131
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 132
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 133
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 134
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 135
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 136
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 137
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 138
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 139
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 140
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 141
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 142
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 143
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 144
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 145
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 146
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 147
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 148
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 149
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 150
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 151
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 152
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Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 154
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 155
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 156
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 157
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 158
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 159
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 160
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 161
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 162
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 163
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 164
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 165
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 166
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 167
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 168
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 169
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 170
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 171
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Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 175
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 176
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 177
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 178
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 179
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 180
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 181
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 182
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 183
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 184
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 185
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 186
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 187
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 188
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 189
Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 190
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Вручение дипломов магистрам ТулГУ, Фото: 197
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