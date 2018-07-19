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Проблемы с водоснабжением в Донском: жители подписывают петицию

Проблемы с водоснабжением в Донском: жители подписывают петицию

По словам горожан, перебои с водой в городе стали постоянным явлением.

Жители Донского подписывают интернет-петицию о проблемах водоснабжения в городе. По словам горожан, в последнее время у них постоянные перебои с водой.

Приводим текст петиции:

– Проблема, которая существует у нас, – это частые (постоянные), необоснованные, внезапные отключения сетевой воды во всем городе. Вода есть немного утром и ночью, напор очень слабый. Вечером нет совсем. На вторых этажах, куда совсем не поступает вода, не функционируют унитазы, стиральные машины. Люди возвращаются с работы и не могут приготовить еду, постирать, помыться. Проживает много молодых семей, нет возможности искупать детей. 

Поставщик и обслуживающая организация ООО «Водоканал Д» при обращении к ним отвечают одно и то же: «Набираем резервуары, порыв».

Данная проблема наблюдается во всех микрорайонах МО г. Донской. Подвоз воды не осуществляется, люди сутками сидят без воды.

На основании вышеизложенного,убедительно просим вас разобраться в сложившейся ситуации.

Петиция адресована губернатору Тульской области Алексею Дюмину, главе администрации МО Донской Руслану Бутову и прокурору Донского Олегу Рогожину.

Действительно, в соцсетях очень много сообщений по поводу проблем с водой. Пишут и в местных группах, и в группе администрации.

Вот только некоторые из сообщений:

– Пишут: с 9 до 6 не будет воды! Время: восьмой час. Где вода??? 
Вы издеваетесь? Ладно бы 1-2 раза отключали бы. Каждый день, через день, регулярно без воды сидеть! У людей вообще-то дети маленькие, посуду надо мыть, детей кормить. Где, по-вашему, брать воду? С удовольствием написала бы на вас жалобу! – пишет Виктория Сережина.

– В городе Донском Тульской области уже вторые сутки нет воды. Водоканал сошел с ума, то у них порывы, то запланированный ремонт. Стоит жара невыносимая, у нас в городе нет ни единой колонки, воду нам взять неоткуда. Подвоза воды не осуществляется. Нас оставили в чрезвычайно опасной ситуации на выживание. Все жители очень сильно возмущены такими издевательствами водоканала над нами, жить в таких условиях просто невыносимо! – возмущается Константин Абрамов.

За комментарием мы обратились к главе администрации МО Донской Руслану Бутову. По словам Руслана Владимировича, в городе четыре дня подряд перебои с водой: два дня велись плановые работы, еще два дня происходили коммунальные аварии.

– Вода появляется утром и вечером. Совсем не было воды только вчера вечером. Она появилась только около 11 часов.

Сегодня к вечеру должно всё нормализоваться: коммунальную аварию устранили.

По словам Бутова, вчера жителям подвозили воду.

– Мы собирали заявки, на какие улицы нужен подвоз. Если воду не дадут, будем подвозить.

Глава администрации рекомендовал жителям оставлять заявки в ЕДДС.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:54 +2
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