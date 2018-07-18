Тулячка может лишиться жилья из-за займа в 100 тысяч рублей

История жительницы Узловой Марии Калининой – напоминание всем, кто берет в долг: читайте внимательно договор займа, даже если вы пришли заключать его в МФЦ.

Стены официальных учреждений не гарантируют, что вы не останетесь на улице. Мошенники могут легко воспользоваться потерей бдительности и подсунуть договор купли-продажи, а сотрудники учреждения, регистрируя сделку, могут быть не в курсе происходящего.

Крупная сумма Марии Калининой понадобилась в 2015 году, когда ее супруг отправился в колонию за преступление, – необходимы были большие деньги на возмещение убытков пострадавшей стороне. Долг числился за супругом, но 22-летняя Мария решила помочь ему и рассчитаться с потерпевшими.

На тот момент Мария находилась в отпуске по уходу за полугодовалым ребенком и не работала, пособие получала минимальное. Банки в кредите отказывали ввиду рискованности для них такой сделки – нет гарантий, что долг будет погашен. Тогда Мария решилась на поиск альтернативных займов. По объявлению нашла некую Татьяну (имя изменено. – Прим. ред.), которая готова была предоставить нужную сумму.

Созвонились по телефону, договорились встретиться. На встрече присутствовала еще одна женщина, Мария решила, что это юрист. Местом заключения договора стал многофункциональный центр. Молодой матери, которая осталась на ближайшие несколько лет без мужа, Татьяна дала договор займа. Пункт о том, что квартира, в которой проживает Мария с дочерью и матерью, переходит в собственность Татьяны, вызвал вопросы. Займодатель заверила, что это на всякий случай – гарантия того, что долг будет погашен.

Поскольку 100 000 рублей требовались срочно, Мария не стала долго думать и поставила подпись на договоре.

Получила деньги, и женщины расстались.

Матери, в одиночку воспитывающей ребенка, быстро вернуть такую сумму невозможно. Татьяна и не требовала срочного погашения долга, легко шла на уступки и при необходимости откладывала дату очередного платежа.

Первый год после получения займа женщины созванивались, обговаривали дату очередного платежа, а после Татьяна перестала выходить на связь. Напомнила она о себе только в конце 2016 года, прописавшись в квартире Марии. При этом счета за коммунальные услуги продолжали приходить на имя Марии.

Выясняя, как так вышло, Мария поняла, что два года назад ее обвели вокруг пальца: Татьяна ввела ее в заблуждение, когда давала в долг деньги, и подсунула ей реальный договор купли-продажи и расписку о получении 500 тысяч рублей за квартиру.

– Такую большую сумму я от нее не получала, только 100 тысяч рублей. Она воспользовалась моим безвыходным положением, а потом переписала втихую квартиру на себя, – рассказывает Мария. – Нам же с ребенком и матерью указала на дверь. Но у нас это единственное жилье, я не собиралась его продавать, тем более за такие деньги.

Татьяна же в 2017 году обратилась с иском в Узловский городской суд о выселении Марии, ее малолетней дочери и престарелой матери. В качестве свидетеля, который подтвердил, что за квартиру Татьяна заплатила полмиллиона, привлекла частного риэлтора, которого Мария тогда приняла за юриста. Та в суде заявила, что Мария сама обратилась к ней за помощью в продаже недвижимого имущества, сделка купли-продажи происходила у нее на глазах и она видела, как ее клиентка получает деньги за квартиру.

В свою очередь Мария обратилась со встречным иском о признании сделки недействительной. На сторону женщины встали прокуратура и соцзащита. В суде представители обоих ведомств в качестве подтверждения своей точки зрения говорили о том, что продажа квартиры матерью лишила ребенка единственного жилья и существенно ухудшила жилищные условия.

В итоге суд отказал Татьяне в удовлетворении иска и признал сделку купли-продажи недействительной. Однако Мария должна выплатить Татьяне 500 тысяч рублей – доказать, что такую сумму она не получала, женщина не смогла.

Пока решение не вступило в силу, Татьяна подала жалобу на вынесенное решение.