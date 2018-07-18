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Анастасия Дементьева назначена заместителем председателя Тульской гордумы

Анастасия Дементьева назначена заместителем председателя Тульской гордумы

Такое решение приняли депутаты.

18 июля на очередном заседании депутаты рассмотрели вопрос об избрании заместителя председателя Тульской городской Думы. На эту должность была избрана Анастасия Дементьева.

Глава города Тулы Юрий Цкипури отметил, что, несмотря на молодость, у нее уже много достижений. Дементьева безукоризненно справляется с большим количеством обязанностей, и с ней приятно работать.

- При непосредственном участии Анастасии Олеговны были подготовлены, а в дальнейшем и приняты такие важные для инфраструктуры города проекты решений Тульской городской Думы, как Правила благоустройства территории муниципального образования город Тула, Правила создания и пользования платными городскими парковками. В 2016 году ей было оказано высокое доверие участвовать во встрече с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, — рассказал Юрий Цкипури.

По его словам, в настоящее время Анастасия Дементьева является координатором общественного проекта «Народный контроль. ЖКХ», участвует в мониторинге платного парковочного пространства, мониторинге ремонта дорог, взаимодействует с общественностью по решению вопросов транспорта и дорожного хозяйства, возглавляет рабочие группы по обсуждению вопросов развития транспорта и дорожного хозяйства в Туле и по контролю за целевым использованием средств, поступающих в бюджет муниципального образования от реализации проекта платного парковочного пространства.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:23 +1
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