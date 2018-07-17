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Выбор названий для новых общественных пространств Тулы: идет голосование

Выбор названий для новых общественных пространств Тулы: идет голосование

Среди предлагаемых названий – Сказка, Болдинский сквер, Зачетка, Перемена и другие.

Конкурс на лучшее название скверов стартовал 1 июня. Организатором конкурса выступает администрация муниципального образования город Тула.

Отметим, что голосование ведется в рамках проведения конкурса на лучшее название скверов, в которых ведутся работы по благоустройству в рамках программы «Формирование современной городской среды».

В конкурсе участвует два объекта: территория по пр. Ленина (между пл. Победы и ул. Болдина) и сквер ТНИТИ (ул. Болдина, 98).

Всего поступило 24 заявки, которые содержат 65 названий общественных пространств. Рассмотрение заявок проходило с 1 по 5 июля 2018.

С 6 по 25 июля 2018 года голосование проходит на официальном сайте администрации города Тулы. Туляки, чьи названия победят, получат призы. Главные призы – велосипеды.

Принять участие в голосовании можно здесь.

сегодня, в 09:57 0
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