Более 3000 туляков остались без света

Фото из архива Myslo.

17 июля днем в результате грозы без света остались поселок Угольный (Скуратово) и семь улиц в центре Тулы — Коминтерна, Фрунзе, Фр. Энгельса, Вересаева, Сойфера, Ф. Смирнова и Красноармейский проспект.

От электроснабжения отключено 98 домов в поселке Угольный и 42 МКД (это 3427 жителей) в центре Тулы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В первом квартале поселка Угольный произошло повреждение кабеля на 6 кВ. На месте работает бригада филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

По остальным адресам причина отключения выясняется. Работает бригада АО «ТГЭС».