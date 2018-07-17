18 и 19 июля в Центральном переулке Тулы ограничат движение транспорта
В городе пройдет форум «Сообщество».
В Туле в творческом индустриальном кластере «Октава» пройдет форум «Сообщество», организованный Общественной
Для обеспечения безопасности дорожного движения будут введены следующие ограничения:
- Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств 18 и 19 июля с 06.00 до 20.00 в Центральном переулке.
- Ограничено движение всех видов транспортных средств 18 и 19 июля с 08.30 до 20.00 в Центральном переулке.
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