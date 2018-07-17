18 и 19 июля в Центральном переулке Тулы ограничат движение транспорта

В Туле в творческом индустриальном кластере «Октава» пройдет форум «Сообщество», организованный Общественной палатой РФ. Мероприятие будет посвящено теме «Природа и общество: как достичь гармонии».

Для обеспечения безопасности дорожного движения будут введены следующие ограничения: