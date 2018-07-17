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18 и 19 июля в Центральном переулке Тулы ограничат движение транспорта

18 и 19 июля в Центральном переулке Тулы ограничат движение транспорта

В городе пройдет форум «Сообщество».

В Туле в творческом индустриальном кластере «Октава» пройдет форум «Сообщество», организованный Общественной палатой РФ. Мероприятие будет посвящено теме «Природа и общество: как достичь гармонии».

Для обеспечения безопасности дорожного движения будут введены следующие ограничения:

  • Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств 18 и 19 июля с 06.00 до 20.00 в Центральном переулке.
  • Ограничено движение всех видов транспортных средств 18 и 19 июля с 08.30 до 20.00 в Центральном переулке.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 21:43 −1
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