Светлана Разворотнева о тульской набережной: «Чувствуется, что жизнь меняется к лучшему!»

Фото Дмитрия Дзюбина.

В рамках форума «Сообщество» в Тулу приехала Светлана Разворотнева, член Общественной палаты РФ, с вопросами и предложениями о развитии региона.

17 июля, накануне открытия форума «Сообщество», первый заместитель председателя Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации Светлана Разворотнева посетила тульскую набережную. Обзор строящегося объекта был приурочен к «нулевому» дню форума, когда члены Общественной палаты проводят выездные мероприятия и общаются с гражданами.

Экскурсию по историческому центру провел заместитель генерального директора ООО «Тульская набережная» Николай Белобрагин. В начале встречи он отметил, что благоустройство центра Тулы — одна из важнейших задач, стоящих перед городом на сегодняшний день.

Николай Белобрагин:

– Туляки, часто бывающие в этих местах, помнят, как плохо обустроена была улица Металлистов раньше. Мы решили, что так быть не должно, объявили конкурс, выбрали проект. Горожане принимали и до сих пор принимают активное участие в его реализации: по их предложениям строится ландшафт набережной, также совместно решается вопрос памятника Сергею Ивановичу Мосину. Дебаты были, причем серьезные, но сейчас уже всё решается мирно, работы близятся, как я думаю, к завершающей стадии.

По словам Белобрагина, пространство будет иметь не только историческую ценность: уже сейчас прокладывается велодорожка, строятся горки и мини-площадки для выступлений, так что набережная будет функциональна и для молодежи, и для семей (семейного отдыха), и для туляков, увлекающихся историей родного города. Но сегодня оценить набережную по достоинству не получится: заместитель гендиректора «Тульской набережной» заявил, что строительные работы будут вестись как минимум до конца месяца.

Как члена Комиссии по ЖКХ Светлану Разворотневу заинтересовала судьба построек по улице Металлистов. Николай Белобрагин рассказал, что каждое из зданий оснащено газом, водой и электричеством, некоторые дома останутся историческими памятниками, другие станут кафе, ресторанами и гостиницами. Помимо этого достоинством новой улицы он призвал считать спрятанные в землю провода: сейчас небо прикрывают лишь строительные элементы, которые в скором времени так же исчезнут с крыш домов.

Немаловажным вопросом член Общественной палаты посчитала финансирование проекта. Белобрагин рассказал, что большой вклад в строительство вносит ООО «Тульская набережная», финансово помогает Московская область. Также проект привлекает немало инвесторов, которые выкупают отдельные здания и оказывают поддержку строительству.

Экскурсия проходила в нескольких местах тульской набережной. Сначала Светлане Разворотневой показали пешеходные и велосипедные дорожки, управляемый дистанционно фонтан с подсветкой, затем привели к самой набережной Упы, где рассказали о тысячах вывезенных кубометрах мусора. Завершилась экскурсия у входа в Кремлевский сквер.

Подводя итоги встречи, Светлана Викторовна призвала считать строительство тульской набережной эталонным проектом. По ее словам, грамотно вписать такие объекты в инфраструктуру города и, самое главное, их удачно реализовать — задача непростая, и Тула с ней отлично справляется.

Светлана Разворотнева:

– Трудно оценивать проекты, которые еще не закончены, но уже сейчас можно сказать, что работа проделана грандиозная. Особенно впечатляет, что строительство такого масштаба реализуется именно в Тульской области: сравнить его можно разве что только с подобными проектами в Москве. На создание комфортной городской среды из федерального бюджета выделяются большие деньги, около 27 миллиардов рублей в год, и приятно видеть, что Тульская область привлекла еще и дополнительные средства. Это хорошее подспорье для обустройства пространства, для того, чтобы туляки его «обживали» и им пользовались.