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Туляк Безрук украл банковскую карту у московского знакомого

Туляк Безрук украл банковскую карту у московского знакомого

С нее он снял более 300 тысяч рублей.

Советский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор в отношении ранее неоднократного судимого 33-летнего В. Безрука. Суд признал его виновным в хищении чужого имущества в крупном размере.

Суд установил, что Безрук в период с 31 декабря 2017 по 2 января 2018 года, отмечая новогодние праздники в квартире знакомого в Москве, украл у него банковскую карту.

Безрук оплачивал покупки (продукты, мобильные телефоны и аксессуары к ним) картой в Москве и Туле.

Потерпевшему нанесен ущерб на сумму 307 810 рублей 32 копейки, который является крупным. Ущерб не возмещен.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, с учетом опасного рецидива суд назначил Безруку наказание в виде лишения свободы на 3 года в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

сегодня, в 16:09 +5
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