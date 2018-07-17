Алексей Дюмин поручил разобраться с проблемами водоснабжения в Туле

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

16 июля в ходе еженедельного оперативного совещания губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Жители домов по улицам Школьной, Парковой, Садовой поселка Петелино пожаловались на проблемы с водоснабжением — слабый напор холодной воды.



Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что собственник водопроводных сетей не установлен. Сейчас ведется работа по их оформлению в муниципальную собственность. Процедура признания сетей холодного водоснабжения п. Петелино бесхозяйными будет проведена до сентября нынешнего года, после этого после АО «Тулагорводоканал» возьмет сети в эксплуатацию.

После этого жители смогут обращаться в водоканал для получения технических условий на подключение к водоснабжению в индивидуальном порядке.



Алексей Дюмин подчеркнул, что в прошедшие выходные в Зареченском округе были перебои с водоснабжением. В ответ на вопрос губернатора о том, какова ситуация на сегодня, Евгений Авилов сообщил, что вечером 14 июля в Заречье произошел порыв водовода диаметром 700 мм, 15 июля работы были завершены.

- Количество обращений по вопросам водоснабжения увеличивается. Они поступают из самых разных населенных пунктов. Нам необходимо системно обсудить эту проблему и выработать решения, — подчеркнул губернатор.

Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю Юрию Андрианову организовать совещание по вопросу водоснабжения в ближайшее время.