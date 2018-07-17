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Туляк посреди улицы ограбил свою бывшую

Туляк посреди улицы ограбил свою бывшую

Женщина написала заявление в полицию.

Ранее судимый 27-летний житель Тулы осужден за грабеж. Суд установил, что 19 октября 2017 года мужчина на ул. М. Горького увидел свою бывшую сожительницу. Он схватил ее за рукав, рывком притянул к себе и отвел в малоосвещенное место к одному из домов.

За женщину заступился прохожий, однако злоумышленника это не отпугнуло.

Мужчина пытался вырвать из рук бывшей сумку, затем ударил в лицо. Женщина, опасаясь за свою жизнь, отдала все имевшиеся при ней деньги — 6000 рублей.

Мужчина с места преступления скрылся. Ущерб не возмещен.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, суд назначил грабителю наказание в виде лишения свободы на 2 года 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:01 +1
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