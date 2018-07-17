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На улице Рязанской в Туле нашли несанкционированную свалку: Фоторепортаж
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На улице Рязанской в Туле нашли несанкционированную свалку: Фоторепортаж

В настоящее время ее ликвидируют. Суммарный объем мусора составляет порядка 1000 кубометров.

Несанкционированная свалка на ул. Рязанской (в районе автодрома) выявлена сотрудниками управления по благоустройству администрации города Тулы. Работы по уборке ведутся третий день, при этом проводится сортировка мусора на древесные отходы, шины и так далее для дальнейшей отправки на полигон.

Напомним, в Туле действует автоматизированная система «Свалки». Обращения жителей принимаются по телефону ЕДДС: 47−20−34.

В систему вносятся фамилия, имя, отчество и телефон заявителя, адрес места расположения свалки мусора.

Категории принимаемых заявок:

  • неубранные контейнерные площадки;
  • локальные свалки мусора,
  • закрытые муниципальные свалки ТКО, площадью более 1 га.

Установлены контрольные сроки ликвидации свалок после регистрации заявки: неубранные контейнерные площадки — 3 календарных дня; локальные свалки мусора — 14 календарных дней.

СМС-сообщения от жителей, отправленные на номер 3434 (о перенакоплении мусора на контейнерных площадках) также синхронизируются в АС «Свалки».

Галерея
Ликвидация свалки на ул. Рязанской, Фото: 1
Ликвидация свалки на ул. Рязанской, Фото: 2
Ликвидация свалки на ул. Рязанской, Фото: 3
Ликвидация свалки на ул. Рязанской, Фото: 4
Ликвидация свалки на ул. Рязанской, Фото: 5
Ликвидация свалки на ул. Рязанской, Фото: 6
Ликвидация свалки на ул. Рязанской, Фото: 7
Ликвидация свалки на ул. Рязанской, Фото: 8
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