В двух районах Тульской области из-за непогоды нет электроэнергии

Без света остались более тысячи человек.

Оперативный персонал филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Тулэнерго» восстанавливает электроснабжение потребителей Ясногорского и Веневского района, нарушенного в результате прохождения грозового фронта.

Неблагоприятные погодные условия вызвали технологические нарушения на линиях электропередачи 6−10 кВ и привели к частичному ограничению электроснабжения потребителей ряда населенных пунктов двух районов.

В Ясногорском районе в зону отключения попали шесть населенных пунктов (более 300 домов и около 1360 жителей), в Веневском — 11 населенных пунктов (390 домов и около 730 жителей).

В настоящее время в связи с неблагоприятными метеоусловиями в филиале «Тулэнерго» введен режим повышенной готовности.

На месте работают бригада филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативные группы Ясногорского и Веневского пожарно-спасательного гарнизонов.

При поступлении заявок от потребителей о нарушении электроснабжения, они отрабатываются в оперативном режиме. Энергетики находятся на постоянной связи с органами власти, подразделениями МЧС, коммунальными службами.

Напомним, что для оперативного информирования населения о работе электросетевого комплекса в случае возникновения внештатных ситуаций Контакт-центр «МРСК Центра и Приволжья» в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков: 8−800−100−33−00 (звонок бесплатный), а также по телефону +7 (920) 05−05−777 в WhatsApp и Viber.