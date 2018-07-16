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Суд закрыл КРК «Победа» в Новомосковске

Суд закрыл КРК «Победа» в Новомосковске

Новомосковский городской суд запретил ООО «Оптовик» осуществление деятельности по эксплуатации нежилого здания, с расположенным в нем КРК «Победа».

11 июля 2018 года Новомосковский городской суд вынес решение по гражданскому делу по иску Новомосковского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Оптовик», ЗАО «УК «Посольский дом», администрации МО город Новомосковск о запрете деятельности по эксплуатации нежилого помещения в связи с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности.

Прокуратура Новомосковска проводила проверку соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности в КРК «Победа» на ул. Октябрьской с 24 апреля по 3 мая 2018 года.

В ходе проверки было установлено, что при эксплуатации КРК «Победа» ООО «Оптовик» не принимаются исчерпывающие меры к обеспечению безопасности граждан в месте массового пребывания людей. Выявленные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Исковые требования Новомосковкого городского прокурора суд удовлетворил. Деятельность КРК «Победа» запрещена до устранения нарушений. Решение суда обращено к немедленному исполнению, но может быть обжаловано.


По информации Новомосковского городского суда Тульской области.

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