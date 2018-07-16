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Туляков приглашают на День змей

Туляков приглашают на День змей

Посетители смогут узнать интересные факты об этих рептилиях.

Тульский экзотариум приглашает всех желающих на День змей. Праздник пройдет 21 июля с 12.00 до 16.00.

Являясь специализированным зоопарком рептилий, экзотариум практически всё время своего существования популяризирует знания о змеях и их родственниках. В День змей можно будет не только узнать основные сведения об этих рептилиях, их значении в природе и жизни человека, но и попробовать себя в роли герпетолога.

– На празднике в экзотариуме посетители смогут рассмотреть и потрогать множество неядовитых змей разных видов, узнают о том, как они размножаются, зачем линяют, почему жизненно необходимы людям и можно ли их приручить, — рассказывают сотрудники экзотариума.

Возрастное ограничение: 0+.

Подробнее — в группе ВКонтакте.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:22 +2
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