Освобождение похищенного бизнесмена в Тульской области: подозреваемые арестованы

Фото: СК РФ по Орловской области.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимых четверых подозреваемых в похищении владельца агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова. Злоумышленников задержали в результате проведенной правоохранительными органами спецоперации на территории Чернского района Тульской области.

Подозреваемыми оказались представители цыганского этноса. По словам Будагова, похитители требовали от него за освобождение 20 млн рублей.

– В ближайшее время планируется предъявление подозреваемым обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Подозреваемые под тяжестью предъявленных следствием доказательств сознались в содеянном и дали признательные показания, что совершили преступление с целью получения крупной суммы выкупа, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Орловской области.

67-летнего Будагова неизвестные похитили, когда он 10 июля ехал на работу мимо садоводческого товарищества в Заводском районе Орла. Водителя бизнесмена злоумышленники связали и посадили в машину. Затем сели за руль «Лексуса» и, угрожая оружием, увезли Будагова. Доехав до кладбища, похитители выкинули там водителя, а бизнесмена увезли.

Похищению предшествовало публичное заявление Будагова вернуть в Орловскую область зарегистрированный в Тульской области агрохолдинг «Орловская нива».

Спецоперацию по освобождению планировали и осуществляли следственные органы СК РФ по Орловской области, сотрудники МВД России, УФСБ России, УМВД России по Орловской и Тульской областям с участием СОБР Росгвардии по Тульской области.