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Резня на улице Калинина: В Туле судят «ленинградского маньяка»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Резня на улице Калинина: В Туле судят «ленинградского маньяка»

Мужчину обвиняют в убийстве, покушении на убийство и разбое.

16 июля Пролетарский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Выборга. Иван Ш. обвиняется в убийстве, покушении на убийство и разбое.

Как сообщает корреспондент Myslo из зала суда, подозреваемый признался во всем, кроме разбоя.

Жуткие преступления произошли на улице Калинина 8 июля 2017 года. Мужчина зверски расправился с 20-летней знакомой, а затем пытался убить еще одну девушку.

Подробности читайте здесь.

Сюжет: Убийство на улице Калинина
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