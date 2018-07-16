Фото Дмитрия Дзюбина.
Резня на улице Калинина: В Туле судят «ленинградского маньяка»
Мужчину обвиняют в убийстве, покушении на убийство и разбое.
16 июля Пролетарский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Выборга. Иван Ш. обвиняется в убийстве, покушении на убийство и разбое.
Как сообщает корреспондент Myslo из зала суда, подозреваемый признался во всем, кроме разбоя.
Жуткие преступления произошли на улице Калинина 8 июля 2017 года. Мужчина зверски расправился с 20-летней знакомой, а затем пытался убить еще одну девушку.
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