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Тульские судебные приставы нашли скрывающегося должника... в капусте

Тульские судебные приставы нашли скрывающегося должника... в капусте

Житель Большой Тулы не желал выплачивать уголовный штраф в размере 25 тыс. рублей за совершенную кражу.

Гражданин П. осужден по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа.

Судебные приставы Ленинского района возбудили в отношении П. исполнительное производство, о чем уведомили должника.

Однако выплачивать уголовный штраф мужчина не спешил, скрывался от приставов, по месту регистрации не проживал. В итоге П. был объявлен в исполнительный розыск.

В ходе мероприятий пристава удалось установить предполагаемое место нахождения должника. По их информации, он скрывался на одном из сельхозпредприятий Ленинского района. И, действительно, работники отдела розыска обнаружили должника на капустном поле. Он был задержан.

сегодня, в 19:30 +2
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