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В июне инфляция в Тульской области составила 3,2%

В июне инфляция в Тульской области составила 3,2%

Цель Банка России — поддерживать её вблизи 4%. В Тульской области рост цен не превышает этот уровень с апреля 2017 года.

В июне уровень годовой инфляции в Тульской области превысил майские показатели на 0,1 п.п. и составил 3,2%, сообщают в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО с использованием данных Росстата.

Во многом эту стабильность обеспечили цены на продовольственные товары. Стоимость некоторых продуктов заметно снизилась по отношению к июню 2017 года. Подешевели гречка, сахар-песок, репчатый лук, чеснок.

Вместе с тем некоторое увеличение инфляции в регионе обусловлено ускорением роста цен на непродовольственные товары с 3,3% в мае до 3,9% в июне 2018 года, что связано с увеличением стоимости дизельного топлива и автомобильного бензина.

Как и ранее, повышающее воздействие на инфляцию оказывает рост цен на коммунальные услуги, образование, туристические и медицинские услуги. В июне 2018 года цены на услуги выросли на 4,6%.

Источник: Отделение по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу с использованием данных Росстата.

сегодня, в 19:00 0
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