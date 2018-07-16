В магазине на улице Кутузова туляк пытался заколоть свою сожительницу

СК РФ по Тульской области завершил расследование дела в отношении 54-летнего жителя г. Тулы, обвиняемого в покушении на убийство.

В ходе следствия установлено, что вечером 21 декабря 2017 года обвиняемый пришел на работу к своей сожительнице в магазин на ул. Кутузова города Тулы. Мужчина был взбешен от ревности. Он набросился на женщину с ножом и нанес ей множественные удары в плечо. От полученных ударов женщина упала и стала звать на помощь, а разъяренный мужчина продолжал бить ее ножом. Пострадавшая потеряла сознание.

В это время из других отделов магазина вышли продавцы, которые вызвали полицию. Потерпевшей была своевременно оказана медицинская помощь, она осталась жива.

Обвиняемый заключен под стражу.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.