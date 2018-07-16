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Электроснабжение в Веневском районе полностью восстановлено

Электроснабжение в Веневском районе полностью восстановлено

Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Тульской области.

По состоянию на 18.35 электроснабжение полностью восстановлено.

Напомним, 16 июля в 15.20 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в 11 населенных пунктах Веневского района. В зону отключения попали более 390 домов и около 730 жителей.

На месте работали бригады филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативная группа Веневского пожарно-спасательного гарнизона.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались 3 человек и 1 единицы техники.

сегодня, в 18:56 +1
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