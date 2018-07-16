Более 700 жителей Веневского района остались без света
Вероятно, причиной стала непогода.
16 июля в 15.20 в службу спасения сообщили о частичном отключении электроснабжения в 11 населенных пунктах Веневского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
В зону отключения попали более 390 домов и около 730 жителей.
На месте работают бригада филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативная группа Веневского пожарно-спасательного гарнизона.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.
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