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Более 700 жителей Веневского района остались без света

Более 700 жителей Веневского района остались без света

Вероятно, причиной стала непогода.

16 июля в 15.20 в службу спасения сообщили о частичном отключении электроснабжения в 11 населенных пунктах Веневского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В зону отключения попали более 390 домов и около 730 жителей.

На месте работают бригада филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативная группа Веневского пожарно-спасательного гарнизона.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:38 +1
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