Лучшие пляжные волейболисты Тулы: кто они?

Фото Максима Останкина.

В Центральном парке Тулы прошли мужской и женский турниры по пляжному волейболу. Публикуем результаты.

14 и 15 июля в Центральном парке прошел турнир по пляжному волейболу. За звание лучших боролись 16 мужских и 12 женских пар. Было жарко во всех смыслах, хотя погодные условия были непростыми!

Результаты мужского и женского турниров по пляжному волейболу:

Женский турнир:

1 место — Валентина Буянкина — Марина Колосветова

2 место — Дарья Леухина — Евгения Сафронова

3 место — Валентина Панченко — Анна Сидельникова

4 место — Резеда Мезенцева — Елизавета Дудла





Мужской турнир

1 место — Константин Картавенко — Леонид Картавенко

2 место — Павел Попельский — Андрей Павлов

3 место — Михаил Калгин — Кирилл Звягин

4 место — Андрей Ганелин — Алексей Ганелин.

Организаторы благодарят всех участников и их болельщиков за отличный турнир.

А фоторепортаж Myslo с игр можно посмотреть здесь: