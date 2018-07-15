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Лучшие пляжные волейболисты Тулы: кто они?
Фото Максима Останкина.

Лучшие пляжные волейболисты Тулы: кто они?

В Центральном парке Тулы прошли мужской и женский турниры по пляжному волейболу. Публикуем результаты.

14 и 15 июля в Центральном парке прошел турнир по пляжному волейболу. За звание лучших боролись 16 мужских и 12 женских пар. Было жарко во всех смыслах, хотя погодные условия были непростыми!

Результаты мужского и женского турниров по пляжному волейболу:

Женский турнир:
1 место — Валентина Буянкина — Марина Колосветова
2 место — Дарья Леухина — Евгения Сафронова
3 место — Валентина Панченко — Анна Сидельникова
4 место — Резеда Мезенцева — Елизавета Дудла

Мужской турнир
1 место — Константин Картавенко — Леонид Картавенко
2 место — Павел Попельский — Андрей Павлов
3 место — Михаил Калгин — Кирилл Звягин
4 место — Андрей Ганелин — Алексей Ганелин.

Организаторы благодарят всех участников и их болельщиков за отличный турнир.

А фоторепортаж Myslo с игр можно посмотреть здесь:

Галерея
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 1
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 2
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 3
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 4
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 5
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 6
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 7
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 8
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 9
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 10
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 11
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 12
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 13
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 14
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 15
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 16
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 17
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 18
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 19
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 20
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 21
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 22
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 23
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 24
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 25
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 26
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 27
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 28
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 29
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 30
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 31
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 32
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 33
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 34
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 35
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 36
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 37
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 38
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 39
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 40
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 41
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 42
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 43
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 44
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 45
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 46
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 47
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 48
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 49
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 50
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 51
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 52
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 53
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 54
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 55
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 56
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 57
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 58
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 59
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 60
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 61
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 62
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 63
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 64
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 65
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 66
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 67
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 68
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 69
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 70
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 71
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 72
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 73
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 74
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 75
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 76
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 77
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 78
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 79
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 80
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 81
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 82
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 83
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 84
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 85
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 86
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 87
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 88
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 89
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 90
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 91
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 92
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 93
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 94
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 95
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 96
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 97
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 98
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 99
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 100
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 101
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 102
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 103
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 104
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 105
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 106
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 107
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 108
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 109
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 110
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 111
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 112
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 113
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 114
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 115
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 116
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 117
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 118
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 119
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 120
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 121
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 122
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 123
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 124
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 125
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 126
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 127
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 128
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 129
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 130
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 131
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 132
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 133
Турнир по пляжному волейболу, Фото: 134
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