Лучшие пляжные волейболисты Тулы: кто они?
В Центральном парке Тулы прошли мужской и женский турниры по пляжному волейболу. Публикуем результаты.
14 и 15 июля в Центральном парке прошел турнир по пляжному волейболу. За звание лучших боролись 16 мужских и 12 женских пар. Было жарко во всех смыслах, хотя погодные условия были непростыми!
Результаты мужского и женского турниров по пляжному волейболу:
Женский турнир:
1 место — Валентина Буянкина — Марина Колосветова
2 место — Дарья Леухина — Евгения Сафронова
3 место — Валентина Панченко — Анна Сидельникова
4 место — Резеда Мезенцева — Елизавета Дудла
Мужской турнир
1 место — Константин Картавенко — Леонид Картавенко
2 место — Павел Попельский — Андрей Павлов
3 место — Михаил Калгин — Кирилл Звягин
4 место — Андрей Ганелин — Алексей Ганелин.
Организаторы благодарят всех участников и их болельщиков за отличный турнир.
А фоторепортаж Myslo с игр можно посмотреть здесь: