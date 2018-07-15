Туляки сняли инвалида-попрошайку на видео: «Он сам может ходить!»

Кадр из видео

На днях в одном из сообществ ВКонтакте пользователи выложили видео под названием «Бизнес — он такой…». На кадрах видно, как на улице Кауля к торговому центру идет мужчина, толкая перед собой инвалидную коляску. Затем он выбирает удобное проходное место и садится в кресло просить милостыню.

Смотрите сами:

Видео сообщества «Черный список Тула».

Видео вызвало шквал эмоций у пользователей. В основном, мужчину осуждают, но есть и те, кто встал на его защиту. Местные жители говорят, что раньше в этом кресле мужчина возил на паперть какую-то старушку, теперь вот сам ездит/ходит.

Кстати, в Туле в последнее время появилось много просящих милостыню инвалидов. То ли это очередной виток «бизнеса», то ли уровень жизни настолько упал?

А что вы думаете обо всем этом?