Погода в Туле 16 июля: жара и грозы

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 16 июля, в Туле переменная облачность.

Местами обещают кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки — до 3 мм), местами грозы.

Ветер северо-восточный 3−8 м/с, при грозе местами порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Температура воздуха по области днем +25…+30°С. Примерно так же как вчера.

Атмосферное давление 735−740 мм рт. ст.

Хорошего дня вам!