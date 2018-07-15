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Погода в Туле 16 июля: жара и грозы
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 16 июля: жара и грозы

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 16 июля, в Туле переменная облачность.

Местами обещают кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки — до 3 мм), местами грозы.

Ветер северо-восточный 3−8 м/с, при грозе местами порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Температура воздуха по области днем +25…+30°С. Примерно так же как вчера.

Атмосферное давление 735−740 мм рт. ст. 

Хорошего дня вам!

сегодня, в 07:30 +6
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