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В Новомосковске из-за ДТП «упали» цены на бензин
Фото Анастасии Ереминой и Евгения Вальтера. Видео vk.com/overhearnmsk

В Новомосковске из-за ДТП «упали» цены на бензин

По одной из версий, водитель, который уронил стенд с ценами на автозаправочной станции, уходил от погони.

В соцсети ВКонтакте новомосковцы обсуждают пострадавшую в результате ДТП заправку. Происшествие случилось на заправке ТНБ на одной из улиц города химиков несколько дней назад. 

Версий произошедшего, в общем-то, немного:

Пострадавший стенд демонтировали.

вчера, в 23:00 +2
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Место
Новомосковск

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