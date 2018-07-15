В Новомосковске из-за ДТП «упали» цены на бензин

Фото Анастасии Ереминой и Евгения Вальтера. Видео vk.com/overhearnmsk

По одной из версий, водитель, который уронил стенд с ценами на автозаправочной станции, уходил от погони.

В соцсети ВКонтакте новомосковцы обсуждают пострадавшую в результате ДТП заправку. Происшествие случилось на заправке ТНБ на одной из улиц города химиков несколько дней назад.

Версий произошедшего, в общем-то, немного:

Пострадавший стенд демонтировали.