ТЦ «Цветной бульвар»: любовь говорит на языке цветов!

С 16 июля в «Цветном бульваре» пройдет выставка свадебных букетов. Классические и авангардные символы совместной жизни никого не оставят равнодушным!

Свадьба — событие волнительное и требующее тщательной подготовки. Самый главный атрибут долгожданного дня для каждой девушки — роскошный свадебный букет, идеально подходящий к подвенечному платью. Он не только занимает центральное место в свадебном альбоме, но и по народным поверьям является символом счастья и долгой семейной жизни.

Традиции и тренды

Сегодня флористы предлагают множество вариантов форм свадебных букетов — от классического шара до совершенно фантазийных благоухающих вееров, сумочек, браслетов и даже муфт.

Но и сейчас, как и много столетий назад, цветы для свадебного букета наделяются символическим значением. Они становятся посланиями. И каждый из них означает что-то свое: любовь, страсть, нежность, преданность, застенчивость или привязанность.

Вместе с флористами «Цветного бульвара» мы собрали топ-5 самых популярных цветов для свадебного букета:

1. Роза. Символ красоты и любви, роза считается бесспорным мировым лидером среди свадебных цветов. Она незаменима в свадебной флористике, подходит к любому стилю и способна вписаться в любую композицию.

2. Орхидея. Экзотический цветок — настоящий символ новой жизни, плодородия и талисман против бессилия. Его роскошные соцветия идеально дополнят утонченный образ невесты и станут оригинальным украшением всей свадьбы.

3. Альстромерия. Его изящные соцветия, напоминающие мини-лилии, символизируют одновременно хрупкость и силу, яркость и нежность. Обычно альстромерии используют в качестве фоновых цветов, но они вполне могут стать и основой для нежного букета невесты!

4. Гербера. Это цветы радости, веселья, счастья и успеха. Их часто сравнивают с солнечным диском, окруженным лучами. Герберы незаменимы для невест, которые выбирают игривый и легкий образ.

5. Лизиантус, или эустома. Символизирует спокойствие, молодость и красоту. А в цветочных композициях смотрится очень нежно и органично.

Как невестам не ошибиться в этом многообразии? Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сотни часов провести в поисках подходящего букета на просторах интернета!

С 16 по 22 июля в «Цветном бульваре» пройдет выставка свадебных букетов.

Будущие невесты и их избранники смогут лично оценить работы флористов. Круглые, каскадные, классические и авангардные букеты из нежных хризантем, элегантных роз, аристократичных калл, хрупких анемонов, изящных фрезий, воздушных гортензий никого не оставят равнодушным!

Наши букеты — доступная роскошь!

Красиво и с любовью!

ТЦ «Цветной бульвар»

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