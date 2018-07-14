В Туле отметили 466-летие обороны Тульского кремля

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Во время праздничной литургии на Соборной площади установили икону Николы Тульского.

14 июля в Туле прошли мероприятия, посвященные празднованию 466-летия обороны Тульского кремля и Дня иконы Николы Тульского.

В 8 часов утра в храме колокольни Успенского собора Тульского кремля прошла праздничная литургия, которая завершилась крестным ходом и установкой иконы Николы Тульского на Соборной площади.

Праздничное мероприятие на главной сцене началось с приветственных слов почетных гостей, членов правительства и органов исполнительной власти Тульской области. Атаман Западного окружного казачьего общества Алексей Альховик напомнил, что сегодня мы отдаем дань памяти героям обороны Тульского кремля в 1552 году, когда он был осажден войсками крымского хана Девлет-Гирея. Перед лицом врага защитники города крестным ходом обошли стены кремля с иконой Николы Тульского, моля святого о заступничестве и покровительстве. Воодушевленные молитвой туляки дали достойный отпор врагу и смогли продержаться до подхода русских войск.

В память о подвиге на главной сцене Тульского кремля прошло театрализованное представление и праздничный концерт.

Все желающие смогли посоревноваться в силовом экстриме, поиграть в пейнтбол, принять участие в боях на мешках. Также для гостей праздника работала выставка доспехов и оружия, выставка стрелкового вооружения, «Мастерская фехтовального искусства», полевая кухня.

Празднование организовано Западным окружным казачьим обществом Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» при поддержке правительства Тульской области и администрации Тулы.