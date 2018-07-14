«Мне плевать на вас»: в отделении «Почты России» у тулячки отказались принимать посылку

Сначала женщине назвали неверную стоимость отправки, а затем обозвали ее и прогнали из отделения.

О плохом сервисе в отделении «Почты России» на ул. Степанова в Туле редакции Myslo рассказала читательница. Женщина собиралась отправить посылку, предварительно рассчитав стоимость отправки через онлайн-калькулятор на сайте «Почты России». Однако в отделении ей назвали гораздо большую сумму, не объяснили причину подорожания, а после вообще нахамили.

– 12 июля я зашла в почтовое отделение, там не было ни одного клиента, – рассказывает Инна. – Я сказала, что хочу отправить посылку, но оператор продолжила заниматься своими делами. Когда она обратила на меня внимание, сказала, что посылки принимаются только в открытом виде. Я предложила вскрыть, на что получила ответ: «Не надо вскрывать, сделаю вам одолжение». После этого я продиктовала адрес получателя. Оператор озвучила стоимость отправки в 410 рублей. Хотя предварительный расчет на сайте показывал 259 рублей. Естественно я спросила, почему такая разница. Ответа оператор не дала, но начала хамить, кричать на все отделение, чтобы я ушла и не задерживала очередь. Она требовала, чтобы я отошла от стойки, говорила, что я мешаю обслуживать клиентов. Позвала начальника почтового отделение, которая наговорила мне еще больше гадостей.

Чтобы прояснить ситуацию, клиентка позвонила на горячую линию «Почты России», объяснила ситуацию и попросила рассчитать стоимость отправки.

–Специалисты горячей линии тоже озвучили мне сумму – 259 рублей, и предложили оплатить 410 рублей, как рассчитали в отделении, а затем подать претензию на неправильный расчет. Я согласилась, но оператор и начальник отделения отказались принимать посылку в принципе и попросили уйти из отделения в грубой форме.

Женщине пришлось уйти. В отделение вернулся ее муж, но его тоже встретили встретили грубостью. Оператор сказала, что ей плевать на клиентов, а затем обозвала его жену дурой.

Все происходящее молодые люди сняли на камеру мобильного: