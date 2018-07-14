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Часть сельхозпредприятий Тульской области освободят от налога на имущество на 7 лет

Часть сельхозпредприятий Тульской области освободят от налога на имущество на 7 лет

Соответствующий законопроект в Тульскую областную Думу внес Алексей Дюмин.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес в облдуму проект закона «О внесении изменения в статью 5 закона Тульской области «О налоге на имущество организаций».

Согласно документу, от налога на имущество на семь лет освободят организации, занимающиеся мясным скотоводством, производством молока и созданием овощехранилищ на территории региона. Не платить налог можно будет за имущество впервые учитываемое на балансе с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года.

Проект закона подготовлен в целях поддержки организаций, реализующих проекты в сфере сельского хозяйства на территории Тульской области. Его реализация не потребует дополнительных расходов за счет средств бюджета

 

сегодня, в 12:14 +1
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