В тульских Горелках владельцы коттеджей самовольно захватили землю

Как сообщает областное Министерство имущественных и земельных отношений, в прошлом месяце сотрудники МИЗО провели мероприятия муниципального земельного контроля на земельных участках, расположенных на 8-м Горельском проезде Тулы.

В ходе мероприятий было установлено, что владельцы четырех земельных участков самовольно захватили прилегающие к участкам территории, общей площадью более 500 кв. метров.

Ответственность за данные правонарушения предусмотрена статьей 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» КоАП РФ.

Материалы на проверки на владельцев домов направлены в Управление Росреестра по Тульской области для решения вопроса о привлечении к административной ответственности.

Следует отметить, что о признаках нарушений на рассматриваемой территории стало известно благодаря материалам дистанционного зондирования земли. Министерство активно использует в своей работе современные способы ведения муниципального земельного контроля, которые позволяют эффективно оценивать соблюдение земельного законодательства на всей территории муниципального образования город Тула.