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В тульских Горелках владельцы коттеджей самовольно захватили землю

В тульских Горелках владельцы коттеджей самовольно захватили землю

Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области проинспектировало 8-й Горельский проезд: выявлены факты самовольного занятия земли.

Как сообщает областное Министерство имущественных и земельных отношений, в прошлом месяце сотрудники МИЗО провели мероприятия муниципального земельного контроля на земельных участках, расположенных на 8-м Горельском проезде Тулы.

В ходе мероприятий было установлено, что владельцы четырех земельных участков самовольно захватили прилегающие к участкам территории, общей площадью более 500 кв. метров.

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В тульских Горелках владельцы коттеджей самовольно захватили землю, Фото: 1
В тульских Горелках владельцы коттеджей самовольно захватили землю, Фото: 2
В тульских Горелках владельцы коттеджей самовольно захватили землю, Фото: 3
В тульских Горелках владельцы коттеджей самовольно захватили землю, Фото: 4
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Ответственность за данные правонарушения предусмотрена статьей 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» КоАП РФ.

Материалы на проверки на владельцев домов направлены в Управление Росреестра по Тульской области для решения вопроса о привлечении к административной ответственности.

 

Следует отметить, что о признаках нарушений на рассматриваемой территории стало известно благодаря материалам дистанционного зондирования земли. Министерство активно использует в своей работе современные способы ведения муниципального земельного контроля, которые позволяют эффективно оценивать соблюдение земельного законодательства на всей территории муниципального образования город Тула.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:10 +4
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